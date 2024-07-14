Актриса Шеннен Доэрти умерла после 9 лет борьбы с раком

Ей так и не удалось победить болезнь

Умерла звезда "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованных" Шеннен Доэрти. Актрисе было 53 года, с 2015 года она боролась с онкологическим заболеванием, сообщает издание Variety.

Доэрти начинала карьеру с небольших ролей в любительских театральных постановках. Первую небольшую кинороль ей удалось получить в 1981 году, она сыграла в сериале "Отец Мерфи".

Большую популярность актриса обрела после выхода в 1990 году сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Она сыграла в нём Бренду Уолш. Также известна работа Доэрти в телесериале "Зачарованные".

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