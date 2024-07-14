В машине стрелявшего в Трампа нашли взрывчатку

Стрелка ликвидировали силовики

У подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа в машине обнаружены взрывные устройства. Об пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. В доме подозреваемого найдены компоненты для изготовления взрывчатки.

Между тем, телеканал ABC News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что оружие, которое было обнаружено у стрелка было легально приобретено отцом напавшего на Трампа.

13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него совершено покушение. Экс-президент ранен в ухо и потерял много крови, но его жизни ничего не угрожает.

Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. В результате стрельбы погиб один из соратников Трампа, позже стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

По данным газеты New York Post, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Спецслужбы проводят его ДНК-тест.

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