ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В машине стрелявшего в Трампа нашли взрывчатку

18:27
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

Стрелка ликвидировали силовики

У подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа в машине обнаружены взрывные устройства. Об пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. В доме подозреваемого найдены компоненты для изготовления взрывчатки. 

Стали известны новые детали покушения на Трампа
В Кремле назвали причину, из-за которой произошло покушение на Трампа

Между тем, телеканал ABC News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что оружие, которое было обнаружено у стрелка было легально приобретено отцом напавшего на Трампа.

13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него совершено покушение. Экс-президент ранен в ухо и потерял много крови, но его жизни ничего не угрожает.

Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. В результате стрельбы погиб один из соратников Трампа, позже стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы.

По данным газеты New York Post, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Спецслужбы проводят его ДНК-тест.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Служащие ФБР
Служащие ФБР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.