В интернет-магазинах появились футболки с окровавленным Трампом

Предприимчивые дельцы быстро подсуетились

Предприимчивые бизнесмены уже начали зарабатывать на покушении на Дональда Трампа. В интернет-магазинах продают футболки с фотографией окровавленного Трампа, сделанной через несколько секунд после покушения.

Интересно, что продавцы отреагировали на инцидент в Пенсильвании моментально: уже через два часа в Сети завирусились фотографии с футболками. Магазины получают тысячи заказов каждый час.

13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него совершено покушение. Пуля пробила верхнюю часть уха экс-президента, он потерял много крови.

Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. В результате стрельбы погиб один из соратников Трампа, позже стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Американские СМИ утверждают, что стрелявший - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Мотивы его поступка не известны.

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