ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Абрау под Новороссийском готовят к эвакуации

21:17
  • воскресенье
  • 14 июля 2024

К хутору приближается лесной пожар

Жителей хутора Абрау под Новороссийском готовят к возможной эвакуации. Идёт оповещение по громкой связи. К населённому пункту приближается сильный лесной пожар, сообщает ТАСС.

Огонь уже перекинулся на базы отдыха, расположенные в этом районе. Около пятисот человек эвакуированы.

Площадь возгорания превышает 40 гектаров. С огнём борются пожарные и самолёт-амфибия. Власти попросили местных жителей помочь в тушении природных пожаров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лесной пожар
Лесной пожар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.