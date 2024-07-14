Жителей Абрау под Новороссийском готовят к эвакуации

К хутору приближается лесной пожар

Жителей хутора Абрау под Новороссийском готовят к возможной эвакуации. Идёт оповещение по громкой связи. К населённому пункту приближается сильный лесной пожар, сообщает ТАСС.

Огонь уже перекинулся на базы отдыха, расположенные в этом районе. Около пятисот человек эвакуированы.

Площадь возгорания превышает 40 гектаров. С огнём борются пожарные и самолёт-амфибия. Власти попросили местных жителей помочь в тушении природных пожаров.

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