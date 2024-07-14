ФБР назвало покушение на Трампа актом внутреннего терроризма

Оглашены первые результаты расследования
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа рассматривается как акт внутреннего терроризма и как покушение на убийство. Об этом заявили в ФБР.
Первые результаты расследования говорят о том, что оружие у стрелявшего в Трампа было приобретено легально, это была винтовка Ruger AR-556. Кроме того, сотрудники ФБР пока не нашли никаких угрожающих высказываний в аккаунтах подозреваемого в социальных сетях.
Также в ведомстве выяснили, что стрелявший в Трампа действовал в одиночку, а его идеология и мотивы пока не ясны.
13 июля во время предвыборного митинга Дональда Трампа в Пенсильвании на него совершено покушение. Пуля пробила верхнюю часть уха экс-президента, он потерял много крови.
Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. В результате стрельбы погиб один из соратников Трампа, позже стрелка ликвидировали сотрудники Секретной службы. Американские СМИ утверждают, что стрелявший - 20-летний Томас Мэтью Крукс.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram