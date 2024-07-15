Один человек пострадал в пожаре под Новороссийском

Охранник одной из баз отдыха получил ожоги в рузультате лесного пожара

Площадь лесного пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличилась до 62 гектаров. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщило МЧС России.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на оперативные службы, один человек пострадал в ходе пожара — охранник охранник одной из баз отдыха получил ожоги, однако от госпитализации отказался.

В МВД также сообщили, что по факту пожара под Новороссийском возбуждено уголовное дело.

Днём 14 июля в Новороссийске был введён режим ЧС из-за мощного лесного пожара. Первые сообщения о возгорании начали появляться из Абрау-Дюрсо, там загорелась трава на территории базы отдыха. Сейчас пожар потушили, однако из-за сильного ветра огонь перекинулся в лес и на базы отдыха, расположенные в этом районе. Около пятисот человек эвакуированы.

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