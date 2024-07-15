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NYT: Покушение на Трампа может "разорвать Америку на части"

02:16
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Газета считает такой исход гораздо более вероятным, чем сплочение страны

Покушение на Трампа может спровоцировать ещё больший раскол внутри США. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщила американская газета The New York Times.

В издании отмечается, что сразу после стрельбы на митинге Трампа, республиканцы обвинили в случившемся Байдена и его союзников. Кроме того, старший советник Трампа Крис ЛаЧивита склоняется к той же версии, отмечая, что "они уже пытались посадить его в тюрьму".

Газета добавила, что со времён убийства Линкольна покушение на президента или кандидата ни разу не приводило к столь резкому обострению межпартийных разногласий.

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