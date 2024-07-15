NYT: Покушение на Трампа может "разорвать Америку на части"

Газета считает такой исход гораздо более вероятным, чем сплочение страны
Покушение на Трампа может спровоцировать ещё больший раскол внутри США. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщила американская газета The New York Times.
В издании отмечается, что сразу после стрельбы на митинге Трампа, республиканцы обвинили в случившемся Байдена и его союзников. Кроме того, старший советник Трампа Крис ЛаЧивита склоняется к той же версии, отмечая, что "они уже пытались посадить его в тюрьму".
Газета добавила, что со времён убийства Линкольна покушение на президента или кандидата ни разу не приводило к столь резкому обострению межпартийных разногласий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram