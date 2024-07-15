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Дональд Трамп прибыл в Милуоки на национальный съезд Республиканской партии

02:57
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Экс-президента в аэропорту встретили ВВС США

Дональд Трамп прилетел в Милуоки, где пройдёт национальный съезд Республиканской партии США. Об этом в понедельник, 15 июля, в социальной сети X сообщил сын политика Эрик Трамп.

На съезде Республиканской партии США, который пройдёт в городе Милуоки, штат Висконсин, Трампа могут официально объявить кандидатом в президенты.

Сам экс-глава Штатов ранее заявлял, что не меняет планов после покушения и прилетит в Милуоки на съезд республиканцев.

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