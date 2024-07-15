Дональд Трамп прибыл в Милуоки на национальный съезд Республиканской партии

Экс-президента в аэропорту встретили ВВС США
Дональд Трамп прилетел в Милуоки, где пройдёт национальный съезд Республиканской партии США. Об этом в понедельник, 15 июля, в социальной сети X сообщил сын политика Эрик Трамп.
На съезде Республиканской партии США, который пройдёт в городе Милуоки, штат Висконсин, Трампа могут официально объявить кандидатом в президенты.
Сам экс-глава Штатов ранее заявлял, что не меняет планов после покушения и прилетит в Милуоки на съезд республиканцев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram