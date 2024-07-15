CNN: Сторонники Байдена намерены смягчить риторику в отношении Трампа после покушения

Дискуссии в предвыборном штабе Байдена возникли после покушения на экс-главу Штатов

Демократы в предвыборном штабе Джо Байдена намерены смягчить предвыборную критику в отношении Трампа после покушения. Об этом в воскресенье, 14 июля, сообщает американский телеканал CNN.

Как сообщает CNN, в кругах демократов после попытки убийства Трампа возникли споры о том, как теперь "атаковать" экс-президента Штатов в рамках предвыборной гонки. Старший советник демократов сообщил телеканалу, что сейчас перед штабом стоит вопрос, насколько допустимо словесно задевать Трампа на этой неделе. По его словам, сейчас активно идут дискуссии о том, как "выверять уколы и критику в адрес Трампа", чтобы избежать личных нападок и сосредоточиться на политических разногласиях.

Также отмечается, что предвыборный штаб Байдена после нападения на Трампа приостановил показ агитационных роликов.

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