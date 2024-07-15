Байден: политическим страстям в США "пора утихнуть"

Президент США выступил с третьим специальным обращением к нации после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден сказал, что политическим страстям в стране "пора утихнуть". Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 15 июля, во время третьего специального обращения к нации на тему покушения на Трампа.

Он также отметил, что политика Соединенных Штатов не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле.

По словам президента США, власти страны до сих пор ничего не знают о мотивах стрелявшего в Трампа.

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