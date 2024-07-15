ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Байден: политическим страстям в США "пора утихнуть"

06:52
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Президент США выступил с третьим специальным обращением к нации после покушения на Трампа

Президент США Джо Байден сказал, что политическим страстям в стране "пора утихнуть". Соответствующее заявление он сделал в понедельник, 15 июля, во время третьего специального обращения к нации на тему покушения на Трампа.

Он также отметил, что политика Соединенных Штатов не должна превращаться в поле боя в буквальном смысле.

По словам президента США, власти страны до сих пор ничего не знают о мотивах стрелявшего в Трампа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.