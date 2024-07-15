За ночь над российскими регионами уничтожили 22 украинских дрона

В том числе над Крымом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 22 украинских беспилотника над тремя российскими регионами.

15 беспилотников самолетного типа перехвачены над Брянской областью, шесть над Крымом и один над Липецкой областью, сообщили в Минобороны России.

Как уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, в результате массированной атаки ВСУ пострадавших и разрушений в его регионе нет. На месте работают оперативные службы.

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