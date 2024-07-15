Испания обыграла Англию в финале чемпионата Европы по футболу

Матч завершился со счетом 2:1

Сборная Испании в четвертый раз стала чемпионом Европы по футболу.

Матч состоялся в воскресенье вечером в Берлине. Испанцы обыграли британцев со счетом 2:1, всего голы были забиты во втором тайме. Счет открыл испанец Нико Уильямс на 47-й минуте. На 73-й минуте англичанин Коул Палмер сравнял счет. Победный гол забил испанец Микель Оярсабаль на 86-й минуте.

В 1/8 финала Испания обыграла Грузию (4:1), в 1/4 - Германию (2:1), в полуфинале обыграла Францию (2:1), передает РИА Новости.

Это уже четвертая победа испанцев на чемпионате Европы. В предыдущие разы сборная выигрывала в 1964, 2008 и 2012 годах.

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