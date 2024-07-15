Трамп заверил в неизменности своих политических планов после покушения

Политик получил ранение в ухо

Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на возвращение в Овальный кабинет, заявил, что не намерен менять планы из-за покушения, при котором он получил ранение в ухо.

Как заявил Трамп, в ближайшее время он будет принимать участие в съезде республиканцев в Милуоки, штат Висконсин. Это мероприятие пройдет 15-18 июля. Политик признал, что сначала планировал перенести поездку, однако "решил, что не могу позволить "стрелку" или потенциальному убийце принудить меня к переменам в расписании или любым другим".

Супруга Трампа Мелания обратилась к гражданам США, призвав их "объединиться прямо сейчас" и "подняться выше ненависти, злобы и примитивных идей, разжигающих насилие". Жена кандидата в президенты попросила не забывать, что "разные мнения, политика и политические игры уступают любви", сообщает РБК.

Ранее Федеральное бюро расследований заявило, что покушение на Трампа Трампа рассматривается как акт внутреннего терроризма и попытка убийства. В ведомстве отметили, что стрелявший в политика действовал в одиночку, а его идеология и мотивы пока не ясны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что атмосфера, созданная в США вокруг Дональда Трампа, спровоцировала нападение на него. При этом спикер Кремля подчеркнул, что "мы не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram