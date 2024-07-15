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Раскрыты детали попытки украинских спецслужб угнать ракетоносец Ту-22МЗ

08:38
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Ими поделился летчик, которого пытались завербовать

Украинские спецслужбы хотели, чтобы командир бомбардировщика Ту-22М3 катапультировал остальных трех членов экипажа перед угоном. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия-1" летчик, которого Киев пытался завербовать.
ФСБ показала видео с летчиком, которому предложили угнать Ту-22М3

Мужчина сообщил, что, говоря о судьбе других членов экипажа при обсуждавшейся попытке угона, ему "предложили катапультировать их принудительно, так сказать, "гуманным" способом устранить, то есть фактически убить".

Российские спецслужбы вели с организаторами этого преступления оперативную игру с октября 2023 года. Летчик рассказал, что киевские спецслужбы торопили его, но не уделяли внимания технической стороне предполагаемого угона.

О том, что киевский режим пытался посулами и угрозами заставить летчика ВКС России угнать носитель ядерного оружия Ту-22М3, стало известно 8 июля. В Федеральной службе безопасности, ссылаясь на переписку представителей разведки Украины с российским летчиком, рассказали, что Киев уверял, что "будет тебе три ляма".

Летчик, которого пытались завербовать, рассказал, что "выглядело все неправдоподобно". При этом у него не было сомнений в том, что его семье придется несладко: "Они их просто собирались украсть и держать у себя". В ФСБ выяснили, что вербовка украинской разведкой велась не без помощи спецслужб стран Североатлантического альянса.

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