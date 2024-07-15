ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Больная раком Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне и сразила наповал

08:25
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Принцесса Уэльская предстала перед публикой

Накануне, 14 июля, состоялся финал престижного теннисного турнира в Уимблдоне. Сообщалось, что на мероприятии может появиться Кейт Миддлтон, однако многие пользователи Сети с сомнением отнеслись к этой информации, ведь в настоящее время принцесса Уэльская борется с онкологическим заболеванием.

Ее не было видно с конца прошлого года. Лишь несколько недель назад Кейт появилась на публике, когда приняла участие в мероприятиях, приуроченных к дню рождения короля Карла III. После этого и пошли слухи, что принцессе тяжело дался этот выход, поэтому она особенно занята своим здоровьем.

Однако Дворец подтвердил появление Миддлтон на Уимблдоне, и она действительно приехала. Кейт предстала перед миром в стильном фиолетовом платье и с распущенными волосами. Образ завершали браслеты на руках. Сопровождали Кэтрин ее дочь Шарлотта и сестра Пиппа.

Миддлтон наградила победителя, испанца Карлоса Алькараса и сказала ему несколько слов. Удостоился награды и занявший второе место серб Новак Джокович. Кейт и ему нашла, что сказать при вручении. В Сети же бурно обсуждают появление Миддлтон на публике. Большинство рассыпалось в комплиментах. По мнению интернет-пользователей, Кейт великолепно держалась и ни единым жестом не показала, насколько ей может быть тяжело.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.