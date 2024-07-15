Больная раком Кейт Миддлтон появилась на Уимблдоне и сразила наповал

Принцесса Уэльская предстала перед публикой

Накануне, 14 июля, состоялся финал престижного теннисного турнира в Уимблдоне. Сообщалось, что на мероприятии может появиться Кейт Миддлтон, однако многие пользователи Сети с сомнением отнеслись к этой информации, ведь в настоящее время принцесса Уэльская борется с онкологическим заболеванием.

Ее не было видно с конца прошлого года. Лишь несколько недель назад Кейт появилась на публике, когда приняла участие в мероприятиях, приуроченных к дню рождения короля Карла III. После этого и пошли слухи, что принцессе тяжело дался этот выход, поэтому она особенно занята своим здоровьем.

Однако Дворец подтвердил появление Миддлтон на Уимблдоне, и она действительно приехала. Кейт предстала перед миром в стильном фиолетовом платье и с распущенными волосами. Образ завершали браслеты на руках. Сопровождали Кэтрин ее дочь Шарлотта и сестра Пиппа.

Миддлтон наградила победителя, испанца Карлоса Алькараса и сказала ему несколько слов. Удостоился награды и занявший второе место серб Новак Джокович. Кейт и ему нашла, что сказать при вручении. В Сети же бурно обсуждают появление Миддлтон на публике. Большинство рассыпалось в комплиментах. По мнению интернет-пользователей, Кейт великолепно держалась и ни единым жестом не показала, насколько ей может быть тяжело.

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