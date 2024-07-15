Жителей Дюрсо предупредили об эвакуации из-за страшного пожара

Площадь пожара с каждым часом увеличивается

На Кубани полыхает крупный пожар. Под Новороссийском пламя подбирается к хутору Дюрсо. Огонь уже перекинулся с горящих лесов на четыре базы отдыха, эвакуированы сотни человек. Пожар идет по побережью и с каждым часом его площадь увеличивается - способствуют жара и сильный ветер. Локализовать возгорание пока не удается. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Потушить лесной пожар под Новороссийском с земли не получается. Стихия разбушевалась не на шутку. В МЧС подключили два спасательных вертолёта – Ка-32 и Ми-8. По данным Минприроды, в районе хутора Дюрсо площадь возгорания уже превысила 50 гектаров. В регионе ввели режим ЧС.

Пожар идет по прибрежной полосе. Населённые пункты пока далеко, но в этих местах располагаются базы отдыха. В какой-то момент пламя перекинулось на территорию пансионата "Голубая волна". Всех постояльцев, а это 220 человек, эвакуировали. В том числе по морю. Известно, что сгорели шесть домов и два автомобиля, припаркованных на соседней стоянке. Некоторые отдыхающие отогнали свои машины к берегу, и в результате оказались блокированы огнём.

Пожар бушует между Анапой и Абрау-Дюрсо. Огонь уже охватил и анапскую базу отдыха "Моряк". Уничтожены 11 домов. Уже эвакуировали 500 человек, среди которых 70 детей. Для них местные власти подготовили автобусы. По словам администрации, угрозы жизни и здоровью людей сейчас нет. На месте работают более 250 специалистов и 76 единиц техники.

Известно, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик" и распространилось в сторону базы отдыха "Фрегат". Сейчас огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, сухой и жаркой погоды. Бурно горит растительность, в том числе заповедные леса. Кроме того пожарным приходиться преодолевать крутые подъёмы в горной местности. Спасатели не исключают увеличения площади возгорания. Пламя движется в сторону хутора Дюрсо. Если пожар не удастся локализовать, говорят в оперштабе, скорее всего, предстоит эвакуация населения.

Вертолеты уже сбросили 75 тонн морской воды. Помогают и добровольцы. Некоторые из них на мотоциклах заезжают в труднодоступные места, подвозят спасателям воду, а также своими силами пытаются остановить распространение огня. Но стихия пока быстрее. Низкая растительность вспыхивает моментально и быстро проходит внушительные расстояния, оставляя после себя выжженное поле.

Татьяна Сидорова, Илья Данильцев, «ТВ Центр»

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