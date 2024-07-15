ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о благоустройстве Юго-Западного административного округа

08:42
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Округ ждут масштабные преобразования

Спортивный кластер, в котором можно будет поиграть в футбол, настольный теннис и волейбол, появится в этом году в Котловке. Еще один объект для занятий спортом построят в пятом микрорайоне Теплого Стана. О планах благоустройства Юго-Западного административного округа в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Так, в Коньково обновят оснащение 12 детских и 5 спортивных площадок, а у маленьких жителей Гагаринского района появятся обновленные игровые площадки с горками, песочницами, каруселями и качелями.

Подробнее о благоустройстве ЮЗАО — в блоге на сайте мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Благоустройство парка
Благоустройство парка
Летняя сцена в парке
Летняя сцена в парке
Спортивная площадка
Спортивная площадка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.