Собянин рассказал о благоустройстве Юго-Западного административного округа

Округ ждут масштабные преобразования

Спортивный кластер, в котором можно будет поиграть в футбол, настольный теннис и волейбол, появится в этом году в Котловке. Еще один объект для занятий спортом построят в пятом микрорайоне Теплого Стана. О планах благоустройства Юго-Западного административного округа в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Так, в Коньково обновят оснащение 12 детских и 5 спортивных площадок, а у маленьких жителей Гагаринского района появятся обновленные игровые площадки с горками, песочницами, каруселями и качелями.

Подробнее о благоустройстве ЮЗАО — в блоге на сайте мэра.

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