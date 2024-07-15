Стало известно, с кем связалась жена Трампа после покушения на него

Кандидат в президенты пострадал на выступлении

Дональд Трамп во время выступления в Пенсильвании подвергся нападению. В него выстрелили несколько раз, пуля задела ухо - во всяком случае на многочисленных фотографиях и видео с происшествия хорошо видно окровавленную голову кандидата в президенты. Сам республиканец довольно быстро вышел на связь и сообщил, что был ранен и потерял много крови.

Теперь стало известно, что супруга Трампа Мелания провела телефонный разговор с женой нынешнего президента Джо Байдена Джилл, передал телеканал NBC News. О чем разговаривали первые леди страны (одна бывшая, другая действующая), точно неизвестно, но комментаторы в Сети предполагают, что речь шла о самочувствии Дональда Трампа.

Напомним, что подозреваемый в нападении на кандидата в президенты ликвидирован. Это, предположительно, некий Томас Мэтью Крукс. Ему 20 лет. Согласно данным зарубежных СМИ, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

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