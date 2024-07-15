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Столтенберг: Польша не будет сбивать летящие на Украину ракеты

08:53
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Позиция НАТО по этому вопросу неизменна

Вооруженные силы страны НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Политик, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что "политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте". Он пообещал, что "мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую".

При этом Столтенберг заверил, что альянс будет продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе укрепляя противовоздушную оборону Украины.

В мае официальный представитель польского Министерства иностранных дел Павел Вронский рассказал, что Варшава рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. С соответствующей просьбой к властям Польши обратилась украинская сторона.

При этом британский генерал Ричард Бэрронс отмечал, что российские ракеты могут поразить Великобританию с любого направления — отразить атаку у ПВО Соединенного Королевства нет возможности. Даже довольно старые модели ракет, по подсчетам Бэрронса, долетят до Лондона за те же полтора часа.

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