Столтенберг: Польша не будет сбивать летящие на Украину ракеты

Позиция НАТО по этому вопросу неизменна

Вооруженные силы страны НАТО не должны напрямую принимать участие в украинском конфликте, в том числе сбивать российские самолеты и ракеты. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Политик, которого цитирует ТАСС, подчеркнул, что "политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте". Он пообещал, что "мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую".

При этом Столтенберг заверил, что альянс будет продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе укрепляя противовоздушную оборону Украины.

В мае официальный представитель польского Министерства иностранных дел Павел Вронский рассказал, что Варшава рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. С соответствующей просьбой к властям Польши обратилась украинская сторона.

При этом британский генерал Ричард Бэрронс отмечал, что российские ракеты могут поразить Великобританию с любого направления — отразить атаку у ПВО Соединенного Королевства нет возможности. Даже довольно старые модели ракет, по подсчетам Бэрронса, долетят до Лондона за те же полтора часа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram