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В России разработали новый адаптационный курс для мигрантов

09:20
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Он представляет собой 70-минутную лекцию

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) разработало новый адаптационный курс для мигрантов. Регионы должны будут приступить к внедрению курса в ближайшее время, рассказали в ведомстве.
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Как пишет "Коммерсантъ", новый курс представляет собой 70-минутную лекцию. За это время иностранцы должны узнать все необходимое о российском миграционном и трудовом законодательстве, а также о правилах поведения в стране и конкретном регионе.

Наряду с этим иностранцев ждет короткий урок истории, где среди прочего напомнят, что "большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться".

Еще осенью 2023 года зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, возглавляющий комиссию по миграционной политике, признавал, что трудовые мигранты для России – важные трудовые ресурсы. Однако он подчеркивал, что пребывание сотен тысяч приезжих в российских регионах порождает и проблемы.

В апреле на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект о повышении эффективности федерального государственного контроля в сфере миграции. Он предлагает ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов.

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