В подполье рассказали об ударе по Харькову

Взрывы прогремели и в Одессе
Вооруженные силы (ВС) России ударили по личному составу украинской армии и складу боеприпасов в Харькове.
Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники. Других подробностей прилета он не привел.
"Прилетело по личном составу и склад зацепило не слабо", - написал Лебедев в своем telegram-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Одессе. В области объявлена воздушная тревога.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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