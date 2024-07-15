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В подполье рассказали об ударе по Харькову

09:02
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Взрывы прогремели и в Одессе

Вооруженные силы (ВС) России ударили по личному составу украинской армии и складу боеприпасов в Харькове.

Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники. Других подробностей прилета он не привел.

"Прилетело по личном составу и склад зацепило не слабо", - написал Лебедев в своем telegram-канале.

Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Одессе. В области объявлена воздушная тревога.

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