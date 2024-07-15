ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп счел чудом спасение при покушении и похвалил Секретную службу

08:57
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Агенты проделали "фантастическую работу"

Дональд Трамп заявил, что мог погибнуть при попытке покушения на него, но произошло чудо, раз он сумел выжить после выстрела из винтовки AR-15.
Стало известно, с кем связалась жена Трампа после покушения на него

В интервью New York Post бывший американский президент похвалил Секретную службу США. По его мнению, агенты проделали "фантастическую работу", когда смогли с первой попытки ликвидировать стрелка.

Также Трамп раскрыл подробности телефонного разговора с действующим президентом США. По его словам, Джо Байден был "очень мил". Кроме того, заявил Трамп, нынешний хозяин Белого дома якобы пообещал отдать распоряжение Министерству юстиции США прекратить два дела в отношении него.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови, но его жизни ничего не угрожает. Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. Его ликвидировали сотрудники Секретной службы. Стрелявший в Трампа действовал в одиночку, а его идеология и мотивы пока не ясны.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дональд Трамп
Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.