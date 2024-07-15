Трамп счел чудом спасение при покушении и похвалил Секретную службу

Агенты проделали "фантастическую работу"

Дональд Трамп заявил, что мог погибнуть при попытке покушения на него, но произошло чудо, раз он сумел выжить после выстрела из винтовки AR-15.

В интервью New York Post бывший американский президент похвалил Секретную службу США. По его мнению, агенты проделали "фантастическую работу", когда смогли с первой попытки ликвидировать стрелка.

Также Трамп раскрыл подробности телефонного разговора с действующим президентом США. По его словам, Джо Байден был "очень мил". Кроме того, заявил Трамп, нынешний хозяин Белого дома якобы пообещал отдать распоряжение Министерству юстиции США прекратить два дела в отношении него.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови, но его жизни ничего не угрожает. Вооружённый винтовкой преступник стрелял с крыши расположенного в ста метрах предприятия. Его ликвидировали сотрудники Секретной службы. Стрелявший в Трампа действовал в одиночку, а его идеология и мотивы пока не ясны.

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