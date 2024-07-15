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Собянин рассказал, каким будет флагманский центр больницы имени Буянова

09:14
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Центр готов на 90%

Новый флагманский центр на базе столичной больницы имени Буянова готов на 90 процентов. Об этом сегодня сообщил мэр Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Площадь здания около 15 тысяч квадратных метров. В нём будет девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная. Установят более 1200 единиц современного высокотехнологичного оборудования для диагностики и лечения.

В новом здании больницы смогут принимать 200 экстренных пациентов в сутки. Мэр подчеркнул, что центр будет работать по новому стандарту. Это единые алгоритмы оказания экстренной помощи, мультидисциплинарная бригада специалистов и уникальные цифровые технологии. 

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