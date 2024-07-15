Рособрнадзор назвал условие отмены ЕГЭ

Сейчас это невозможно

ЕГЭ в России не будет отменено до тех пор, пока не появится достойная альтернатива.

Новый формат экзаменов должен обеспечивать выпускников теми же возможностями и условиями, что и сдача ЕГЭ. В настоящий момент предлагаемые реформы не отвечают этим нормам, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Прежде чем отменить, нужно придумать и предложить новое, альтернативное решение, обеспечивающее те же возможности и условия, которые обеспечивает ЕГЭ", - сообщил он в интервью "Интерфаксу".

В начале лета депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов. В Рособрнадзоре эту инициативу раскритиковали, отметив, что школьники на это не согласятся – им придется сдавать не только выпускные экзамены, но и вступительные.

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