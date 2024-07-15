Глава СКР запросил доклад по делу девушки, жарившей сосиски на Вечном огне

Заведено уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад по делу девушки, которая жарила сосиски на Вечном огне в подмосковной Рузе.

Предписание адресовано исполняющему обязанности руководителя подмосковного главка СК России — ему надлежит представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Речь идет об уголовном деле о вандализме и реабилитации нацизма, которое возбудили после июньских событий. 14-летняя девушка и ее друзья жарили сосиски на Вечном огне солдатской славы и бессмертия мемориального комплекса в Рузе. Девушку уже поставили на профилактический учет в органах внутренних дел, сообщается на официальном сайте СКР.

Аналогичное преступление было совершено в мае 2020 года. Следователи в Петербурге взялись за расследование уголовного дела о вандализме после того, как трое молодых людей пожарили сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Одна из задержанных объяснила свой поступок легкомыслием. Участвовавший в этом акте вандализма молодой человек утверждал, что не представлял истинное значение памятника.

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