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За ВСУ в боях за Часов Яр воюют немецкие снайперы

09:58
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Об этом рассказали германские СМИ

В боях за Часов Яр на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие немецкие наемники – это признают средства массовой информации в Германии.
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Издание Spiegel опубликовало в своих социальных сетях видео, на котором 49-летний снайпер Отто из Баварии рассказывает, что вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году и до сих пор воюет на стороне украинской армии.

По словам Отто, незадолго до съемки он был ранен. После лечения в госпитале военный вернулся на передовую.

Ранее начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны России, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе иностранные наемники, были ранее переброшены в Волчанск в Харьковской области.

Между тем источники в Североатлантическом альянсе заявляют, что Украина не будет готова начать радикальное контрнаступление или отвоевать у России большие участки территории как минимум до 2025 года. На Западе полагают, что миллиарды долларов, которые направит НАТО Киеву в виде дополнительного оружия и помощи в сфере безопасности, не помогут ВСУ.  

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