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Мать ребенка, тело которого нашли в чемодане, признала вину на допросе

10:05
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Жуткую находку обнаружили на помойке

О том, что женщина во всем созналась, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Пермскому краю. Дама признала вину на очередном допросе. "Обвиняемая в убийстве своего девятилетнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении", - цитирует источник РИА Новости. Сегодня, 15 июля, в Ленинском районном суде Перми женщине изберут меру пресечения.

Напомним, что несколько дней назад случайный прохожий нашел на одной из мусорок в Перми чемодан, в котором находилось тело маленького мальчика. На теле ребенка обнаружены колото-резаные раны и следы удушения.

Вскоре была задержана 34-летняя женщина, которой предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вначале дама открестилась от всех обвинений. Однако затем все же дала признательные показания.

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