Распространение пожара под Новороссийском остановлено

К тушению привлекли самолет и три вертолета

Спасателям удалось в понедельник, 15 июля, остановить дальнейшее распространение природного пожара, начавшегося накануне под Новороссийском.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, заседание оперативного штаба на месте происшествия провел вице-губернатор региона Александр Нестеренко.

В Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае ликвидированы. Всего от огня пострадали 68 построек.

Ранее сообщалось, что огонь уже охватил и анапскую базу отдыха "Моряк". Уничтожены 11 домов. Уже эвакуировали 500 человек, среди которых 70 детей. Вертолеты уже сбросили 75 тонн морской воды, помогают и волонтеры — некоторые на мотоциклах заезжают в труднодоступные места и подвозят спасателям воду.

До этого сообщалось, что в Крыму у села Ворон рядом с Судаком в горной местности полыхает лес. Площадь пожара из-за ветреной погоды растет и достигла 15 гектаров. Тушение осложняет жаркая погода, огонь быстро распространяется, несмотря на все училия пожарных.

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