Саудовская Аравия пригрозила распродать долговые бумаги ЕС

Вложения стран Персидского залива достигают 15,1 миллиарда евро

Саудовская Аравия может распродать долговые бумаги Евросоюза в ответ на конфискацию российских активов. Эр-Рияд настаивает на соблюдении норм международного права, считая действия Брюсселя в отношении подсанкционных российских активов незаконными.

Как рассказали информированные источники Bloomberg, если "Большая семерка" (G7) изымет блокированные в рамках рестрикций активы России, Саудовская Аравия грозит избавиться от долговых бумаг Евросоюза. Это оказалось бы заметным шагом, поскольку совокупные вложения всех стран Персидского залива в евро и ценные бумаги ЕС составляют около 15,1 миллиарда евро.

При этом саудовское Министерство финансов подчеркивает, что "наши отношения с G7 и другими странами основаны на взаимном уважении, и мы продолжаем обсуждать все вопросы, которые способствуют глобальному росту и повышают устойчивость международной финансовой системы".

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подчеркнул заинтересованность Эр-Рияда в международных усилиях, направленных на урегулирование украинского кризиса.

Что касается интереса западных государств к российским активам, глава государства Владимир Путин предупреждал, что воровство, несмотря на крючкотворство и попытки юридически обосновать конфискацию имущества России, не останется безнаказанным.

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