Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере в Крыму

Диагностирован норовирус

26 детей госпитализированы с отравлением в Крыму.

Инцидент произошел в детском лагере "Каламитский бриз" в Евпатории. Причиной стала норовирусная инфекция, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания и питьевого режима в лагере. Следственный комитет начал проверку.

Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Известно, что в лагере не организовали своевременную изоляцию первых заболевших, что способствовало распространению инфекции.

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