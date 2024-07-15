Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере в Крыму

Диагностирован норовирус
26 детей госпитализированы с отравлением в Крыму.
Инцидент произошел в детском лагере "Каламитский бриз" в Евпатории. Причиной стала норовирусная инфекция, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания и питьевого режима в лагере. Следственный комитет начал проверку.
Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Известно, что в лагере не организовали своевременную изоляцию первых заболевших, что способствовало распространению инфекции.