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Массовое отравление детей произошло в оздоровительном лагере в Крыму

10:44
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Диагностирован норовирус

26 детей госпитализированы с отравлением в Крыму.
Число госпитализированных с отравлением детей в Туве приблизилось к полусотне

Инцидент произошел в детском лагере "Каламитский бриз" в Евпатории. Причиной стала норовирусная инфекция, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения при организации питания и питьевого режима в лагере. Следственный комитет начал проверку.

Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Известно, что в лагере не организовали своевременную изоляцию первых заболевших, что способствовало распространению инфекции.

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