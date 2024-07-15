Новости СВО: российские штурмовики взламывают оборону в районе Часова Яра

Российские бойцы проявляют мужество и отвагу

На всей территории Украины этой ночью звучала воздушная тревога. Как сообщают местные СМИ, серия мощных взрывов раздавалась в Одессе, Харькове и Николаевской области. Тем временем, в зоне спецоперации массированные удары по врагу наносят подразделения "Центральной" группировки. За сутки они поразили свыше 380 объектов противника и сожгли 3 американских гаубицы М-119. Также ликвидировано до 300 боевиков. А в районе Часова Яра наши штурмовые подразделения взламывают оборону радикалов, выбивая националистов из укреплённых позиций.

Когда под гусеницами сработала мина и броневик заглох, казалось штурм сорван. И единственный путь к спасению – срочный отход. Но командир отряда с позывным "Монгол" понимал: стоит только сделать шаг назад, как в чистом поле весь отряд накроют минометы. И тогда старший решается на отчаянный ход, которого не ждали ни националисты, ни тем более свои же бойцы. "Монгол" выводит группу из-за подбитой машины и бросается в атаку. Через секунды отряд короткими очередями и ручными гранатами уже прокладывал себе путь в траншеях врага. Ошеломленные таким поворотом националисты забились в дальний блиндаж. Пытались отвечать. Но "Монгол" окружил "опорник" и шансов сбежать у радикалов уже не было.

Несколько боевиков были взяты в плен. Пулеметчика ВСУ, который сдаваться не хотел, штурмовики "Монгола" задавили встречным огнем.

Только в этом бою за высоту под Часовым яром наши бойцы ликвидировали 12 националистов. Еще одна группа прорывается к городу с фланга. На мотоциклах. Дорога пристреляна. Мина разрывается буквально в метре от нашего бойца. Через несколько минут еще прилет. У штурмовика глохнет байк. Но боец упрямо давит на "лапку". Получилось. Все трое добрались до развалин и смогли закрепиться.

Противник, с каждым днем теряя контроль за районами высоток, отходит все дальше на запад. О серьезных контратаках ВСУ, и уже тем более о попытках отбить город, даже речи нет.

На Купянском направлении при поддержке батарей одновременно с двух сторон идет окружение стратегически важного поселка Синьковка. Его сдача будет означать только одно – киевский генштаб потеряет едва ли не самый важный "укреп" на северном фланге Купянска. Дорога к городу будет открыта. Националисты уже начали отводить часть подразделений. И это говорит о том, что и технически, и морально, ВСУ отчаялись удержать Синьковку. Кстати, до Купянска по прямой остается всего 5 километров.

Тимур Абдуллаев, «ТВ Центр».

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