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Премьер Эстонии Кая Каллас со всем правительством подала в отставку

10:56
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Однако пока она продолжит выполнять обязанности

"Каллас передала заявление об отставке президенту Алару Карису... Правительство собралось на внеочередное заседание, на котором премьер-министр и все правительство подали в отставку", - передает телевизионная компания ERR. Также Кая Каллас выразила надежду, что новый кабинет министров будет собран в ближайшее время. Пока же она продолжает выполнять свои обязанности.

Напомним, что об отставке Каи Каллас стало известно несколько дней назад. Поговаривают, что причиной этого решения стало то, что на саммите в Брюсселе в конце июня лидеры стран Евросоюза утвердили ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и безопасности.

Комментируя новое назначение Каллас, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выразил мнение, что при ней вряд ли будет идти речь о нормализации отношений ЕС с Россией.

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Кая Каллас
Кая Каллас
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