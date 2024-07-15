В Екатеринбурге открылись шестые Свято-Елисаветинские чтения

Обсуждают тему милосердия

Традиции милосердия, благотворительная деятельность Российского общества Красного Креста и императорского дома Романовых - главная тема юбилейных мероприятий, прошедших в Екатеринбурге.

К 110-й годовщине Первой мировой войны историки, краеведы, архивисты, представители духовенства и музейного сообщества из разных регионов страны собрались на ежегодные Свято-Елисаветинские чтения. К научной конференции приурочили и открытие выставки о служении императорской фамилии во время войны.

"Традиции милосердия сегодня очень популярны в российском обществе, так необходимы сегодня для наших ребят в зоне специальной военной операции – поддержать их. Именно милосердное служение представителей Императорского дома для нас пример, для нас – эталон отношения к стране, к людям, которые сегодня претерпевают те или иные сложные ситуации", - говорит Светлана Учайкина, министр культуры Свердловской области.

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