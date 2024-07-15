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Корабли России и Китая проведут учения "Морское взаимодействие — 2024"

11:20
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Маневры стартуют 15 июля

Совместный отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) выходит в море из китайского порта Чжаньцзян для отработки практической фазы учений "Морское взаимодействие - 2024".

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Как рассказали в понедельник, 15 июля, в пресс-службе Тихоокеанского флота, со стороны Тихоокеанского флота в маневрах задействованы корветы "Громкий" и "Резкий". Китайская армия представлена эсминцем "Иньчуань", фрегатами "Дали" и "Хэншуй", универсальным транспортом снабжения "Вэйшаньху".

Учения будут проводиться с 15 по 17 июля. Корабли отработают маневры по противовоздушной обороне, противолодочные учения, пополнение запасов на ходу, спасение на море, сообщает ТАСС.

В июне в дальнем походе в Атлантическом океане находились фрегат "Адмирал Горшков" и атомная подводная лодка "Казань". Корабли российского Северного флота провели учения с применением высокоточного ракетного вооружения прямо у берегов Соединенных Штатов. Это привлекло серьезное внимание Запада к российскому отряду кораблей.

11 июля сообщалось, что малые противолодочные корабли Балтийского флота "Зеленодольск", "Уренгой" и "Казанец" на учениях отработали постановку донных и якорных мин в морских полигонах. Экипажи оттачивали технику установки оборонительных заграждений для недопущения проникновения кораблей  потенциального неприятеля.

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Учения "Морское взаимодействие"
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