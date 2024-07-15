Биологическое чудо: приморские ученые смогли клонировать растение из доледникового периода

Рододендрону фори миллионы лет

Учёным с Дальнего Востока удалось совершить биологическое чудо. Они клонировали редкое растение ещё из доледникового периода - Рододендрон фори. Тропический кустарник растёт всего в пяти местах на земле. Но биологи уверены, что смогут украсить им и улицы городов России.

Это настоящий прорыв в науке. Ученым ботанического сада Дальневосточной академии наук удалось не только получить десятки ростков, но и многочисленные клоны уникального реликтового растения.

Рододендрону фори миллионы лет. Он пережил ледниковый период, но потом выбрал для себя только пять точек на земле, где может расти: на полуострове Кореи, в Японии, в России — на Кунашире, Итурупе, и в Приморье - в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Отсюда, из естественных условий, два года назад ученые и получили семена для дальнейшего эксперимента. В природе семена фори прорастают во влажной затемненной почве, чаще подо мхом. Ученые несколько месяцев подбирали оптимальную искусственную среду. Меняли компоненты, но растение не давало корни. Находкой стало добавление в желеобразный состав активированного угля.

"Чтобы корневая система находилась в тени. А обычно другие среды - они более прозрачные. Такие светло-желтые", - говорит Татьяна Лончакова, ведущий инженер группы биотехнологии растений ботанического сада института ДВО РАН.

Родедендрон фори занесен в Красную Книгу. Его семена и в лесу-то плохо приживаются, а в саду или, например, на клумбах в городе практически вообще не всходят. Поэтому получить густую, разросшуюся корневую систему уникального растения, которая бы смогла прижиться в разных условиях, — главная задача биологов.

"У нас практически 100 процентов проросло и выжило. 90 процентов у нас адаптированных образцов, и мы ожидаем, что такой процент не снизится", - говорит Анастасия Пьянова, младший научный сотрудник, исполняющий обязанности руководителя группы биотехнологии растений ботанического сада института ДВО РАН.

Подросшие ростки приучат к грунту. Тоже стерильному. А вот поливают обычной неочищенной водой. Поэтому маленький кустарник постепенно, без стресса привыкает к различным бактериям и микроорганизмам. Такое крепкое растение с большей вероятностью выживет в обычной почве.

В экспозиции ботанического сада представлен один кустарник родендрона фори. Он заметно отличается своими большими листьями. Ему около 20 лет. А вот клоны, которые получили приморские биологи, способны вырастать до таких размеров в два раза быстрее, то есть примерно лет за 10 лет.

Фори — тропический вечнозеленый кустарник. Но приучился выживать в суровых снежных условиях. Зимой он сворачивает в трубочку листья и впадает в спячку. В лаборатории этого периода нет, поэтому растение и развивается быстрее.

"Мы не зависим от времени года. Вот выставили здесь условия определенные. Определенное освещение. Определенная температура, влажность. И у них нет периода зимы, периода покоя. В два раза в три раза, в зависимости от вида, от сорта ускоряется процесс получения таких растений", - говорит Анастасия Пьянова.

Благодаря работе приморский ученых уникальное растение удастся не только сохранить, но и расширить его ареал. Биологи надеются, что своими цветущими белоснежными шапками фори будет украшать и другие ботанические сады, а возможно и улицы городов страны.

Ольга Скрипникова, «ТВ Центр».

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