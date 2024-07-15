МАК начал расшифровку черных ящиков разбившегося под Коломной SSJ 100

В авиакатастрофе погибли три человека

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке черных ящиков самолета Sukjoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области в районе Коломны.

Как рассказали собеседники ТАСС в авиационных кругах, работа с записью с бортовых самописцев Superjet 100 началась в специальной лаборатории. Найти удалось оба черных ящика — и речевой, и параметрический.

Продолжительность записей составляет около четырех минут. Источники агентства предположили, что полная расшифровка может занять несколько часов.

Самолет SSJ 100, который летел с авиазавода под Луховицами в столичный аэропорт Внуково, потерпел крушение 12 июля под Коломной. В воздушном судне находились три члена экипажа — они погибли. Причина и обстоятельства авиакатастрофы выясняются. Не исключено, что у самолета одновременно отказали оба двигателя.

СМИ обращают внимание на то, что в конструкции SSJ 100, в том числе в двигателях, применялись запасные части иностранного производства — например, французские. Их поступление на российский рынок прекратилось с 2022 года, когда из-за специальной военной операции против нашей страны ввели рестрикции.

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