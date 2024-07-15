В Омске задержали иностранцев, собиравших деньги для террористов

Возбуждено дело

В Омске сотрудники ФСБ задержали двух уроженцев Центральноафриканской Республики (ЦАР).

Как стало известно спецслужбе, преступники проживали в Омске и Новосибирске, изучали взрывное дело и интересовались терроризмом. Вступив в преступный сговор, они начали собирать деньги для террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад" (запрещена в России – прим. ред.).

В дальнейшем мужчины намеревались уехать из России и вступить в ряды исламских террористов, передает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело. Также задержан один пособник террористов, в настоящий момент он арестован. Расследование продолжается.

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