Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ Наливайченко*

Он включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму

Басманный суд в Москве заочно арестовал бывшего руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом в понедельник, 15 июля, рассказали в пресс-службе суда.

Заочный арест также санкционирован в отношении секретаря совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко.

Оба представителя киевского режима должны быть заключены под стражу за применение запрещенных средств и методов ведения войны, как только будут задержаны в России или экстрадированы по запросу российских властей, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет ранее возбудил против Наливайченко* уголовное дело по статье 282 УК России. Это "возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия". В мае российское Министерство внутренних дел внесло украинского политика в свою базу розыска.

Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук называл Наливайченко* в числе участников совещания "по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота" в 2014 году.

* лицо, внесенное Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму

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