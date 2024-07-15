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Стало известно, когда заработает закон об иноагентах в Грузии

11:58
  • понедельник
  • 15 июля 2024

США и ЕС пытаются вынудить Тбилиси отказаться от этого закона

Закон об иностранных агентах, который парламент Грузии принял в мае, заработает через несколько недель. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказал председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Гиви Миканадзе.
Брюссель приостановил процесс интеграции Грузии в Евросоюз

Как отметил грузинский политик, которого цитирует ТАСС, "примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы".

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель пригрозил, что Евросоюз "закроет дверь" для Грузии, если официальный Тбилиси продолжит нынешний курс. Официальный Брюссель раскритиковал Грузию за принятие закона об иностранных агентах, который "несовместим с ценностями и стандартами ЕС".

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США начинают вводить рестрикции за принятие Грузией закона об иноагентах. Как отметил американский чиновник, "первая партия визовых ограничений относится к членам партии "Грузинская мечта" в парламенте, правоохранителям и частным лицам".

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