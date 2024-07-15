Когда станет дешевле самый подорожавший в России продукт

Стоит ожидать нового скачка цен

Именно куриные яйца стали самым подорожавшим за прошлый год продуктом в стране. За 12 месяцев цены на них подскочили аж на 61%. Но в настоящее время стоимость куриных яиц будет снижаться вплоть до начала осени. А до Нового года цены стабилизируются, сообщил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин РИА Новостям. Впрочем, к Новому году стоимость может снова подскочить в связи с большим спросом.

Он объяснил и причину снижения цен. Это связано с несколькими факторами, в частности, с обнулением ввозных пошлин на яйца из дружественных стран в первом полугодии 2024 года и принятыми мерами по стимулированию наращивания производства в России. В результате к началу 2024 года куриные яйца подешевели на 15%.

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