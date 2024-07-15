Принц Уильям оставил Кейт Миддлтон и уехал из Великобритании

С собой он забрал сына Джорджа

С конца прошлого года Кейт Миддлтон перестала выполнять свои обязанности, хотя была, по мнению фанатов в Сети, одной из самых прилежных в британской королевской семье. С начала 2024 года ее и вовсе никто не видел. Информация о перенесенной операции показалась многим пугающей, поэтому в интернете стали распространяться самые безумные предположения о том, куда пропала Кейт Миддлтон.

Ситуация достигла апогея в начале весны. И тогда в марте супруга принца Уильяма выступила с сообщением, что прервала работу и перестала появляться на публике в связи с лечением рака, который у нее диагностировали. Кейт не стала распространяться о своей болезни, но дала понять, что лечится и постарается вернуться в строй как можно быстрее.

И действительно. Несколько недель назад она появилась на мероприятии, приуроченном к дню рождения короля Карла III, а буквально пару дней назад Кэтрин отметилась на Уимблдонском теннисном турнире. С собой она прихватила дочь Шарлотту и сестру Филиппу. А вот принца Уильяма рядом не оказалось.

Выяснилось, что он оставил больную раком супругу и вместе со старшем сыном Джорджем отправился в Германию, где посетил финал чемпионата Европы по футболу. Матч проходил между Испанией и Англией. Со счетом 2:1 выиграли испанцы.

"В этот раз этому просто не суждено было случиться. Но мы все равно гордимся тобой. Вперед, сборная Англии", - написал принц Уильям в соцсетях.

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