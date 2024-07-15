Артист цирка умер после падения с высоты в Ростове-на-Дону

Он скончался от полученных травм

Артист цирка упал с высоты во время представления в Ростове-на-Дону.

Несчастный случай произошел на вечернем представлении 14 июля. Артист выполнял трюк на велосипеде без руля, передвигаясь по натянутому тросу. В какой-то момент он потерял равновесие и упал вниз с четырехметровой высоты.

Мужчину экстренно доставили в больницу, однако от полученных травм он скончался, сообщил СУСК России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, на артисте не было страховки, а на полу - защитных матов.

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