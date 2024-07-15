Орбан направил лидерам стран ЕС предложения о решении конфликта на Украине

Они сформулированы по итогам поездок политика в Киев, Москву и Пекин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза предложения об урегулировании украинского конфликта по итогам своих поездок в Россию и на Украину. Об этом в понедельник, 15 июля, рассказал помощник венгерского политика Балаж Орбан.

Как подчеркнули в Будапеште, Орбан продолжит миротворческую миссию по урегулированию конфликта на Украине, впереди у него новые поездки и переговоры.

Помощник Орбана подчеркнул в интервью изданию Magyar Nemzet, что "реалистичная оценка ситуации, реальные цели и подходящий график — вот на чем строится наш подход".

Виктор Орбан в рамках своей "миссии мира" последовательно посетил Киев, Москву и Пекин. После этого он во время визита в США для участия в саммите НАТО встретился с экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Венгерский премьер назвал хорошей новостью то, что Трамп "решит вопрос" с украинским конфликтом, но подробности не привел.

При этом Орбан в конфиденциальном докладе для председателя Европейского совета Шарля Мишеля выразил опасения по поводу будущего украинского конфликта, предупредив, что "следующие два месяца на линии фронта на Украине будут более драматичными, чем когда-либо".

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