ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В пенсионный стаж россиян включат работу на Украине до СВО

13:14
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Поправки разработали в Минтруде

Пенсионный стаж граждан России будет включать их период работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Такие поправки, разработанные Министерством труда, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Путин подписал закон об индексации военных пенсий
Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Как рассказал источник, близкий к комиссии, законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением пенсионных прав граждан России со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых российских регионов в эти периоды, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин еще в феврале 2024 года, говоря о необходимости продолжения интеграции в систему жителей новых российских регионов, предложил засчитать им рабочий стаж на Украине и таким образом урегулировать их пенсионные права.

При этом в России решили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Это коснется 7,87 миллиона человек и поможет вернуть в экономику опытные кадры, включая педагогов и медиков, а также повысит производительность труда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Шахтеры
Шахтеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.