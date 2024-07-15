В пенсионный стаж россиян включат работу на Украине до СВО

Поправки разработали в Минтруде

Пенсионный стаж граждан России будет включать их период работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции в феврале 2022 года. Такие поправки, разработанные Министерством труда, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Как рассказал источник, близкий к комиссии, законопроект подготовлен в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением пенсионных прав граждан России со стажем работы на Украине, в ДНР и ЛНР, но не имеющих подтвержденного постоянного проживания на территориях новых российских регионов в эти периоды, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин еще в феврале 2024 года, говоря о необходимости продолжения интеграции в систему жителей новых российских регионов, предложил засчитать им рабочий стаж на Украине и таким образом урегулировать их пенсионные права.

При этом в России решили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 февраля 2025 года. Это коснется 7,87 миллиона человек и поможет вернуть в экономику опытные кадры, включая педагогов и медиков, а также повысит производительность труда.

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