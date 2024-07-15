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Кремль: Путин не звонил Трампу после покушения

12:31
  • понедельник
  • 15 июля 2024

И не планирует

Контактов президента России Владимира Путина и кандидата в президенты США Дональда Трампа после покушения не было.

"Нет, он не связывался и не планирует", - заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по "Интерфаксу").

Спикер Кремля напомнил, что российская власть выступает против любых проявлений насилия в ходе политической борьбы.

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вечером 13 июля на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. Стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован. Его мотивы устанавливаются.

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