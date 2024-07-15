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Песков рассказал об усилении безопасности Путина

12:51
  • понедельник
  • 15 июля 2024

Комментарий последовал после покушения на Дональда Трампа

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на надлежащем уровне вне зависимости от покушений на западных политиков. Такое заявление сделал в понедельник, 15 июля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле назвали причину, из-за которой произошло покушение на Трампа

Как подчеркнул спикер Кремля, работа в этом направлении ведется с учетом "такой международной эскалации напряженности в целом", охрана президента России "по понятным причинам и так усилена", сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле ответили на заявление руководителя военной разведки Украины Кирилла Буданова (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) о нескольких неудавшихся попытках покушения на Путина. Песков подчеркивал, что безопасность главы государства обеспечена на должном уровне, поскольку "угрозы от киевского режима очевидны".

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова после этого высказывания представителя киевского режима подчеркивала, что пресловутое покушение на Путина готовилось на американские деньги.

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