Покушение на Трампа только начало? Эксперт рассказал о волне насилия в США

Инцидент негативно отразился на демократах и на республиканцах

Во время выступления в Пенсильвании кандидат в президенты Дональд Трамп пострадал в результате нападения. Республиканца ранило из огнестрельного оружия, но он и не подумал прятаться и скрываться, в результате мировые СМИ облетели кадры, на которых видно, как несколько телохранителей пытаются прикрыть Дональда Трампа, а тот, в свою очередь, с окровавленной головой словно бы продолжает свое выступление.

Стрелка ликвидировали. Сам кандидат в президенты уже вышел на связь, дав понять, что хоть и потерял много крови, но не настроен отсиживаться и молчать, а будет продолжать гонку. Однако обозреватель и публицист Эндрю Спаннаус, который, что интересно, в 2016 году предсказал избрание Дональда Трампа президентом, высказал мнение, что покушение негативно сказалось как на республиканцах, так и на демократах.

Кроме того эксперт выразил уверенность, что инцидент может быть только началом волны насилия, которая захлестнет Америку. "Для сторонников Трампа это может послужить толчком для насилия, направленного против демократов. И в этом серьезная проблема для Трампа, который должен суметь на этом этапе сдержать ее", - цитирует специалиста ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram