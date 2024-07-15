Власти Парижа собрались устроить заплыв в Сене

Город готовится к Олимпиаде

Мэр Парижа Анн Идальго планирует искупаться в реке Сена, чтобы показать готовность французской столицы принять Олимпийские Игры.

Заплыв состоится в среду, 15 июня. Вместе с Идальго в воду зайдут префект региона Иль-де-Франс Марк Гийом и глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

Купание в Сене официально запрещено с 1923 года из-за качества воды. Но в этом году французские власти потратили порядка 1,4 миллиарда евро на обновление очистных сооружений перед Олимпиадой. Последние две недели пробы воды в реке соответствуют нормам.

"С одной стороны, мы готовы к Олимпийским играм и, с другой стороны, эти Олимпийские игры оставят хорошее наследство жителям Парижа", - подчеркнул Гийом в эфире радиостанции France Bleu Paris (цитата по РИА Новости).

Ранее в Сене искупалась министр спорта Франции Амели Удеа Кастера. Свое намерение искупаться в парижской реке также высказали президент республики Эммануэль Макрон, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и исполнительный директор комитета Кристоф Дюби. Сроки их заплыва пока неизвестны.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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