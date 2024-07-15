Новое обострение: Израиль наносит мощные удары по сектору Газа

В ЦАХАЛ признают, что встречают ожесточённое сопротивление

Правительство Израиля и руководство ХАМАС продолжают переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа. Во время обсуждений предводители радикальной группировки предложили 29 изменений в план, ранее одобренный США. Но премьер-министр Нетаньяху ответил отказом. Тем временем Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные удары по сектору Газа. Десятки палестинцев, в том числе женщины и дети, погибли и получили ранения во время обстрелов.

Израильский удар по лагерю беженцев Нусейрат называют одним из самых смертоносных за последнее время. Прицельным огнём почти уничтожено здание школы, которая действовала под эгидой ООН. 15 погибших, десятки раненых. По большей части – женщины и дети.

Пока западные политики и власти Израиля обсуждают детали так и не состоявшейся сделки с ХАМАС, в ЦАХАЛ отчитались: в здании школы бомбили якобы засевших там террористов. Десятки погибших и раненых за минувшие сутки и в других населённых пунктах сектора Газа. Артиллерия и авиация обстреляли город Аль-Завайда, жилые кварталы под Хан-Юнисом и Рафахом. Четверо палестинцев убиты в ходе рейда в лагере Аль-Магази.

В другом лагере беженцев – Аль-Буридж – разрушена мечеть. Военные рапортуют об успехах: уничтожен отряд боевиков, вооружённых гранатомётами, и огнём из танка – террорист, который пытался заложить взрывчатку. Но остальные жертвы по большей части мирные жители.

Продолжаются налёты и на юг Ливана, где действует шиитское движение "Хезболла". Правда, и там от ударов страдают, прежде всего, простые граждане. В городе Марджуюн в результате ночного обстрела выведена из строя тепловая электростанция. Несколько населённых пунктов в самую жару остались без энергии и воды.

Но открывать второй фронт Тель-Авив не спешит. Продвижение армии в секторе Газа идёт с трудом. В ЦАХАЛ признают: в центральной и южной частях анклава солдаты встречают ожесточённое сопротивление. Что всё идёт по плану, попытался донести до личного состава министр обороны. Но получилось не очень убедительно:

"ХАМАС терпит поражение каждый день. Мы окружили Рафах, мы наносим удары по командным пунктам, складам оружия и предприятиям, где оно производится. Мы будем годами преследовать террористов ХАМАС – от самых высокопоставленных лиц до рядовых".

И сегодня же в Армии Израиля сообщили новую тревожную весть: о возможном проникновении террористов ХАМАС в еврейское поселение Альмон на Западном берегу реки Иордан. Жителям предписано укрыться в зданиях, запереть двери и закрыть окна.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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