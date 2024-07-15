Собянин объявил о начале строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Она расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира"

Впервые за 70 лет на кольцевой линии метро появится новая – 13-я - станция. "Достоевская". Старт строительству дал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Объект планировали возвести ещё в конце 50-х годов, но спроектировать смогли только сейчас. С какими сложностями столкнулись специалисты и когда открытие?

Отныне под Екатерининским сквером работы будут идти полным ходом. Строители не скрывают - проект сложный. Эта станция станет первой, построенной на Кольцевой, спустя 70 лет после открытия этой линии.

"Стройка, на которой мы находимся, имеет достаточно большой исторический срок. Начиная с 1950 года, в разные периоды времени сюда заходили, чтобы соединить две одних из самых насыщенных веток метро. Это Люблинско-Дмитровскую ветку и Кольцевую историческую линию, которой в целом перевозятся в сутки около 2 миллионов человек. Соединение крайне важное, нужное для пассажиров, но реализация этого проекта крайне и крайне сложная", - отметил Собянин.

Сделать пересадку на кольцевую линию планировали ещё в середине прошлого века. Станцию под названием "Площадь Коммуны" спроектировали и отложили. В 90-х, в начале 2000-х по разным причинам начинавшиеся было работы сворачивали. Основная сложность строительства заключается в том, что Кольцевая - не просто действующая линия, а одна из главных, связующая радиальные ветки столичной подземки. Её нельзя перекрыть ни на месяц, ни на день. Современные технологии позволяют "взяться" за сложнейший проект после двух лет подготовительных работ.

"С этого дня активная работа над этим проектом возобновляется. Это продлится где-то около четырёх - пяти лет, но, надеюсь, что исторически проект завершится успехом", - отметил Собянин.

Станция "Достоевская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" и станет пересадочной на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Она закладывается под землёй вдоль Суворовской площади и под Екатерининским сквером.

У станции будет 2 вестибюля с выходами к улицам Делегатской, Дурова и спорткомплексу "Олимпийский". Возможность пересадки существенно упростит транспортную доступность жителям трех районов Мещанский, Марьина Роща и Тверской - а это более 200 тысяч человек, а также гостям СК "Олимпийский". Новые маршруты разгрузят станции "Новослободская" и "Проспект Мира" Кольцевой линии.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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